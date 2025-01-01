Министърът на здравеопазването Силви Кирилов откри новопостроената хеликоптерна площадка. Съоръжението е изградено в двора на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Тота Венкова“.

На церемонията присъстваха заместник кметовете на Община Габрово Деян Дончев и Николай Меразчиев, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова, народни представители, директори на здравни организации, лекари.

„Средствата за осъществяването на този проект са на всеки един български гражданин, на всеки който се е трудил упорито за своето финансово обезпечаване и на семейството си и за данъците си. Тези средства ние сме превърнали в политика. Това е важно мероприятие, защото създава големи възможности за мобилност, бърза реакция и ефективност“, каза по време на откриването министър Кирилов.

Директорът на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово д-р Минко Михов посочи, че се гордее, че Габрово е част от Националната програма за осигуряване на спешна помощ по въздух.

„От началото на годината имаме две осъществени мисии с хеликоптер.Регионът ни е планински, възможността за оказване на спешна помощ е важна както за нашите екипи, така и за пациентите.

При нужда хората могат да бъдат транспортирани от и до болницата, надявам се след време хора в нужда да могат да бъдат транспортирани и от дома им или от място на инцидент“, допълни д-р Михов по време на откриването.

По думите му със завършването на този проект завършва и голямата модернизация на спешната помощ в града. Габровското спешно отделение е ремонтирано и от началото на годината изпълнява своите функции. Д-р Михов посочи, че годишно над 20 000 пациенти минават през отделението.

„Радвам се, че точно днес на духовния празник на Габрово ние получаваме подарък, който означава вяра и надежда. Това не е само строително съоръжение, а възможност за живот. Възможност лекарите да реагират по-бързо и да са там, където всяка минута е от значение.

С реализирането на тази хеликоптерна площадка област Габрово прави сериозна крачка напред в модернизацията на спешната помощ“, каза областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова.

Припомняме, че в края на септември пациент със сърдечносъдов проблем беше първият, транспортиран по въздух от новата площадка. Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болничното летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).