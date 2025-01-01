Катастрофа със загинал е станала в района на село Стаевци, община Шабла. Това се посочва на сайта на Областната дирекция на МВР в Добрич.

По първоначални данни 47-годишен мъж, управлявал лек автомобил, при движение с несъобразена скорост губи контрол над превозното средство. Вследствие на това колата напуска пътното платно и се преобръща в крайпътна нива. Катастрофа е станала около 20:15 часа снощи.

Шофьорът е загинал на място. Спътникът му, 21-годишен мъж, е откаран в болницата в Добрич и е без опасност за живота.

На място е извършен оглед. По случая се води разследване.