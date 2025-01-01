Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала "Хемус" при 65-и км, в посока Варна поради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.

Катастрофа затруднява движението на магистрала „Хемус“ в посока София

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-рано от МВР съобщиха, че един човек е загинал, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в страната.