Временно ще бъде затворен път I-9 между Поморие и Бургас на 8 май, съобщиха от Община Поморие. Ограничението е във връзка с провеждането на колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Тя ще тръгне в петък от Несебър в посока Бургас.

Пътят за движение ще бъде затворен от 11:00 ч. в участъкът от Поморие към Бургас и към Ахелой. Ще се пропускат само моторни превозни средства през кръговото кръстовище за квартал "Каменар" до 12:00 ч. Пълната забрана за движение ще бъде в сила до 15:00 ч., след което пътят ще бъде отворен за движение във всички посоки.

От Община Поморие призовават гражданите да се съобразят с въведената временна организация и да не планират пътувания в посочения времеви интервал.

От 8 май, до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия (Giro d`Italia – Bulgaria Grande Partenza), поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска.