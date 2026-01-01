Дават официален старт на летния мото сезон в Бургас, съобщиха от Общината.

Организатор е мото клуб БСХ. Очаква се в събитието да се включат между 500 и 1000 мотоциклетисти, организирани в различни мото сдружения от цялата страна. Сборният пункт тази година е МОЛ ПЛАЗА БУРГАС, паркинг ниво 2.

В 13:00 часа мотоциклетистите ще тръгнат на шествие по следния маршрут: Тръгване от МОЛ ПЛАЗА БУРГАС, паркинг ниво 2, ул. „Транспортна“ в посока кръговото кръстовище на МЕТРО, бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Цар Петър“, бул. „Иван Вазов“, пл. „Железопътна гара“, ул. „Княз Ал. Батенберг“ до кръговото на хотел „Приморец“ и обратно по ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Булаир“, ул. „Демокрация“, бул. „Ст. Стамболов“, ул. „Транспортна“ до МОЛ ПЛАЗА БУРГАС, паркинг ниво 2.

Посоченият маршрут е избран с цел осигуряване на пълна безопасност на участниците в откриването на летния мото сезон и с минимум затрудняване пътното движение в града.

През последните няколко години посоченият маршрут е използван многократно при всички организирани мото обиколки на Бургас и е доказал своите предимства, обясниха организаторите.