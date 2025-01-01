23-годишният пътешественик Мориц Пренингер е загинал в Царево, предаде БГНЕС. На 6 юни австриецът започнал пътешествието си с каяк по река Дунав, като целта му била да премине пътя от Линц до Истанбул и да документира приключението си в Instagram, където има близо 10 000 последователи.

Радостното му приключение обаче приключило трагично. Мориц е починал при инцидент с гмуркане в Царево. Новината беше потвърдена от неговото семейство, което публикува съобщение в социалните мрежи: „С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент“.

„Той следваше своите приключения с пълна отдаденост, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него. На своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма“, гласи публикацията.

Инцидентът е станал около 07:00 ч. на 5 септември. В морето в района на „Боруна“ под Морската градина на Царево е било забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая се води разследване, а родителите на Мориц са пристигнали у нас, за да се запознаят с детайлите.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но експерти смятат, че става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии.

Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето пътешествие по Дунав и Черноморието. Внезапната му смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.