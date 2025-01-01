Внасяме предложение за промени в Закона за съдебната власт, които да гарантират прозрачен избор на Висш съдебен съвет (ВСС) и Инспекторат към ВСС. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Сред акцентите в законопроекта е ограничаването на прокурорските проверки, с които много се злоупотребява през последните години, каза Атанас Славов от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Те ще бъдат силно редуцирани, като се гарантира правото на защита на лицата, спрямо които се извършват, допълни депутатът. Предлагаме и създаване на механизъм за освобождаване на главния прокурор по инициатива на по-широк кворум, каза Славов. Той добави, че се предлага още деполитизиран избор на членовете на ВСС и членове към Инспектората към ВСС.

„В рамките на действащата конституционна уредба даваме възможност на съдиите, избрани от съдии в рамките на ВСС, гласът им да се зачита с по-голяма тежест“, каза Славов. Той обясни, че ще има „двойно мнозинство“ при гласуванията в съдийската колегия – мнозинство от съдиите и мнозинство от всички. Членовете на ВСС от парламентарната квота са задължително политически независими и неутрални, обясни той. Славов допълни, че те не трябва да са заемали позиция в парламента, в правителството, в ръководството на политически партии или други политически позиции.

„Задължаваме до две седмици след влизането на закона в сила ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор и председател на ВАС, защото сегашните са нелегитимни“, заяви Славов.

Дадохме толеранс от осем месеца на правителството да инициира подобен законопроект, отбеляза той. Депутатът допълни, че по голяма част от текстовете е било работено в Министерството на правосъдието миналата година.