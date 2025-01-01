75-годишен българин почина на плаж в Гърция.

Инцидентът е станал около 13:45 ч. вчера на плажа Крионери в област Родопи. Мъжът е изваден от морето в безсъзнание. Веднага е била извикана линейка, а парамедици са оказали първа помощ на българина, след което той е бил транспортиран в болницата в Комотини, където е обявен за мъртъв.

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент.

Това не е първият случай на удавяне на български граждани в Гърция това лято. Според данни на спасителните служби, силните морски течения са сред основните причини за инциденти по гръцкото крайбрежие.

Гръцките власти напомнят на туристите да спазват стриктно указанията за безопасност на плажовете и да не влизат във водата при наличие на предупредителни флагове за опасни условия.