На прага на зимата обитателите на Парк за мечки Белица вече се подготвят за хибернация, а с това се променя и менюто им, каза за БТА ръководителят на отдел „Посетители“ към парка Величка Тричкова. По думите ѝ макар все още да има слънчеви дни, сутрините и вечерите са доста студени, което подсеща мечките, че е време да заспят зимен сън.

По това време на годината мечките консумират между 15 и 20 килограма храна на ден, като менюто им включва плодове и зеленчуци, риба, орехи, както и мед. Количеството храна, консумирана от обитателите на парка през есента е значително по-голямо, спрямо другите сезони. Обичайно през пролетта мечките получават по около пет килограма храна, а през лятото – 10 кг.

БТА

Мечките изпадат в хибернация, или по-популярното - зимен сън, в края на октомври или през ноември, в зависимост от това колко е топла есента. Обитателите на парка за мечки край Белица обаче спят по-дълго, спрямо мечките, които живеят в дивата природа, наблюдават гледачите. Вероятно това се дължи на факта, че в парка те получават редовно своята храна, която е и в по-голямо количество, посочи Величка Тричкова.

Рекордът за най-дълъг сън в парка до момента е на мечката Йета – 166 дни. Спокойният сън на мечките се дължи и на това, че през ноември, когато се насочват към бърлогите си, паркът затваря врати за посетители. Някои от животните вече спят зимния си сън. Първа обитателка на парка, която се оттегли в бърлогата си, е Мима, а скоро след това към нея се присъединиха Станди и Ива, съобщиха от парка.

Зимният сън на обитателите на Парк за мечки Белица е повод за радост сред гледачите, каза още Тричкова. Всички мечки, спасени в парка, до пристигането си не са имали възможност да спят през студените месеци. За нас, когато една мечка си направи бърлога и заспи зимен сън, това е успех, защото означава, че мечката се адаптира добре, чувства се спокойна и възвръща дивите си инстинкти, които са били подтиснати, посочи ръководителят на отдел „Посетители“.

За зимния си сън всяка мечка си издълбава бърлога, чийто вход е широк около 50-60 сантиметра. За сметка на това дължината на бърлогата е около четири метра, разказа ръководителят на отдел „Посетители“.

От Парк за мечки Белица съобщиха, че все още приемат посетители, но с намалено работно време, за да се осигури спокойствие и уединение за мечките, подготвящи себе си и бърлогите си за дългия сън.