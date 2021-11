"Споделено пространство за IT специалисти в Смолян е първата крачка към създаването на "дигитална" общност в родопския град", съобщи зам.-кметът на общината Марин Захариев.



Създаденото от общинската управа пространство се превръща в място за обмяна на идеи, проекти и опит между компютърни специалисти. Обучение на ученици в "IT академия" е една от първите инициативи на споделеното пространство.



"Замисълът е общността на програмисти и дигитални експерти в града да се разшири, привличайки и офиси на IT компании", според зам.-кмета.



Община Смолян е инвестирала в ремонта на помещенията и осигуряването на високоскоростен интернет. Споделеното пространство е "настанено" в общинската сграда на бившия клуб "Журналист" в центъра на града.



В условията на пандемия, контактите с екипа му са възможни и онлайн, чрез профила Sky Hub Smolyan във фейсбук. Сред посетителите на дигиталното пространство са и програмисти, преминаващи през Смолян.



Общинската управа не изключва варианта в бъдеще да привлича "дигитални номади" - IT специалисти, които съчетават пътуванията си с работа дистанционно. Опитът от миналата зима показва, че към Смолян и Родопите се отправиха хора от различни градове, наемайки вили и къщи за дистанционните си офиси по време на пандемията.