Кметът на Доспат Елин Радев издаде заповед за събиране на такси от къмпингуващите покрай язовира.

Това каза Веселин Калфов - секретар на Общината. Той посочи, че налогът е регламентиран в наредба, но туристите, които са таксувани, настояват да разберат кой ще им събира таксите.

Със заповедта е определен вече общински служител, който да се занимава с тази дейност.

Туристите се таксуват за извозване на отпадъците и за почистване на терените след края на туристическия сезон.

Налогът за голяма палатка, разположена на брега на водоема е 5 лева, малката е 4, каравана и кемпера - 8 лева.