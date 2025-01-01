Съвременната образователна среда е важна предпоставка за повишаване на мотивацията на децата за учене. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри две изцяло обновени и модернизирани училища в Пещера – Обединено училище „Любен Каравелов“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“.

Министърът припомни как преди пет години, в условия на несигурност, породени от пандемията, правителството тогава взе стратегическо решение за инвестиции в образованието. „Още тогава решихме да заложим в ПВУ модернизация на образователната инфраструктура, изграждане на STEM кабинети и младежки центрове, резултатите от които виждаме днес“, отбеляза той.

Двете училища обновиха материалната си база с близо 7 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Извършено е цялостно саниране на сградите, ремонт на покривите, подмяна на настилки, модернизиране на класните стаи и общите пространства. Осигурени са и нови зони за отдих на учениците, които създават по-комфортна и уютна учебна среда.

Пресцентър МОН

Проектът в ОУ „Любен Каравелов“ е на стойност близо 2,5 млн. лева. В рамките на обновяването на покрива е изградена и фотоволтаична централа, която ще допринася за енергийната ефективност на сградата. В училището се изгражда и STEM център по природни науки, химия и физика, към който са включени пет високотехнологични класни стаи. За реализацията му ще бъдат инвестирани 250 000 лева, като в момента тече процес на доставка на обзавеждане и оборудване на зоните. През настоящата година в училището се обучават 275 ученици, за които е осигурена професионална подготовка по заваряване, стругарство, обущарство и шивачество.

Инвестицията в Средно училище „Св. Климент Охридски“ е за близо 4,5 млн. лева. В сградата са въведени енергоспестяващи мерки, а образователната среда е изцяло модернизирана и обзаведена. Там също се изгражда STEM център с три високотехнологични класни стаи. Пространството е на стойност 250 000 лева и обхваща три направления - „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Дизайн и 3D прототипиране“. В училището се обучават 308 ученици.

Министърът поздрави директорите на двете училища – Величка Василева (ОУ „Любен Каравелов“) и Павлинка Шопова (СУ „Св. Климент Охридски“) за активната им и последователна работа по реализирането на проектите. Той благодари и на местната власт за оказаната подкрепа и доброто партньорство.

БТА/Гергана Куртакова

На събитията днес присъстваха кметът на община Пещера Йордан Младенов, областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, началникът на РУО в областта Дора Дулчева, учители и представители на общинската администрация.

По-рано през деня министър Вълчев посети и начално училище „Михаил Каролиди“, където в момента също се изгражда STEM център в две направления - „Природни науки“ и „Математика и информатика“. По време на срещата възпитаниците на училището представиха демонстрации, свързани с обучението по безопасност на движението по пътищата, грижата за околната среда, както и различни свои таланти и умения.

В община Пещера се изграждат седем училищни STEM центъра на стойност 1,5 млн. лева.

Пресцентър МОН

В края на посещението си министърът разговаря с директори и учители в училища и детски градини в общината. Срещата се проведе в новоизградения Младежки център в града, който вече работи с млади хора и предлага различни дейности. С педагогическите специалисти бяха обсъдени основните приоритети в образованието, предстоящите промени и предизвикателства, които срещат в работата си.