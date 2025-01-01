Двама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал, съобщиха от полицията в Пазарджик. Разследване се води под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възникнал скандал, който прераснал в побой.

Веднага след откриването на тялото на пастира бил сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай. В хода на работата станало ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както и с ръце и крака, след което напуснали мястото.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление – Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.