На 3 февруари Православната църква почита паметта на Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Симеоновден е и християнски, и народен празник. Имен ден имат всички, кръстени на светеца и носещи имената Симеон, Симеона, Симо, Симона, Мони, Моньо, Мона, Моника, както и производните на тях.

За Симеон в Евангелието от Лука се казва, че бил праведен и благоговеен, и чакал "утехата Израилева", т.е. идването на Месия, Спасителя. Светият Дух бил върху него и Той му предсказал, че няма да умре, докато не види Христос (Помазаника или Месия по еврейски).

По вдъхновение от Бог Симеон дошъл в храма, когато света Богородица донесла малкия Иисус, за да Го представи на Бог по обичая. Старецът с трепет поел Младенеца в прегръдките си, благословил Бог и изрекъл следните молитвени думи: "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, с мир, защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил".

Светата Дева и Йосиф се зачудили на казаното за Младенеца, защото те още не осъзнавали величието Му. А Симеон ги благословил и рекъл на света Мария: "Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израил и за предмет на противоречия; а на тебе самата меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца". С тези пророчески слова той предрекъл страданията и кръстната смърт на Христос, както и мъките на майчиното й сърце.

Там била и Анна пророчица, достигнала до дълбока старост вдовица, на 84 години. Тя не се отделяла от храма, "служела на Бога с пост и молитва денем и нощем". Като се приближила, Анна в лицето на Младенеца славела Господ и говорела за Него на всички, които очаквали избавление в Йерусалим. Така след витлеемските пастири, които първи видели Младенеца, и тя станала вестителка на дошлия в света Спасител Христос. Затова я почитаме заедно със Симеон Богоприемец.

Ето какво гласят поверията:

Суеверията гласят, че днес е един от най-лошите дни в годината, някъде го наричат "Симеон Бележник", защото белязва хората с рани.

Затова и поверието гласи, че не трябва да хваща остър предмет, особено от бременни, за да не се родят децата с “подрязани" пръсти.

Не бива да се отварят ножици, за да не “се отварят устата на вълците".

Не се пере, не се мие, за “да не се пенят на вълците устата".