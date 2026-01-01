Комисията по конституционни и правни въпроси ще проведе заседание във вторник, на което ще гласува на второ четене промени в Изборния кодекс, внесени на 22 януари от Костадин Костадинов, Петър Петров и Цончо Ганев.

Ограничават броя на секциите в страни извън ЕС до 20

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в страни, които са извън ЕС, да се разкриват до 20 избирателни секции, извън дипломатическите и консулските представителства. Това предложение беше прието на първо четене на правната комисия на 28 януари.

Костадинов заподозря, че изборите се бавят „заради някакви договорки в момента“

На заседанието беше предложен и Законопроектът на ПП-ДБ, който предвиждаше възстановяване на пълния капацитет, функционалност на съществуващите машини т.е. да се възстанови машинният протокол, машините да не са само принтери, но това предложение не бе прието.