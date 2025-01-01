Сняг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщават медиите в страната.
С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.
На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра.
Karadeniz'e kış erken geldi.— The Turkish Post (@turkishpostnet) September 19, 2025
Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü. pic.twitter.com/WBVUIgfsUF
Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири.
Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море.