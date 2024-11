Българката Дебора Михайлова, която беше жестоко нарязана с макетен нож от приятеля си Георги Георгиев, е една от жертвите на насилие, поименно споменати от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в обръщението ѝ по повод Международния ден за премахването на насилието срещу жените.

Отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените

Една на всеки три жени става жертва на насилие в някакъв момент от живота си, каза Фон дер Лайен във видеообръщение, публикувано на уебстраницата на Европейската комисия.

„В Международния ден за премахването на насилието срещу жените нека си припомним, че зад всяко число, стои лице, име и история. Жени като Джулия Чекетин в Италия, Дебора Михайлова в България и Жизел Пелико във Франция“, посочи председателката на ЕК.

Today – and every day – we stand with the victims.



Women like Giulia Cecchettin, Debora Mihailova and Gisèle Pélicot deserve shelter and support.



They deserve justice to be served.



They deserve to be heard.



Let us break the silence.



Let us end the #ViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/KGaHIDxdtC