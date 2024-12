Земетресение с магнитуд 7 бе регистрирано край Калифорния днес, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложката служба на САЩ.

Силният трус е станал на дълбочина от 10 километра под дъното на Тихия океан близо до град Фърндейл, в северната част на югозападния американски щат.

Обявена бе опасност от вълни цунами.

Residents have been ordered to evacuate following the 6.6 magnitude earthquake in Northern California/Oregon.



