Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще "очаква" руския си колега Владимир Путин в Турция, където той предложи по-рано да преговарят идния четвъртък, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Очакваме пълно и трайно прекратяване на огъня от утре, за да се даде необходимата основа на дипломацията", подчерта в "Екс" украинският президент.

Ердоган: Турция е готова да стане домакин на преговори между Русия и Украйна

"Ще очаквам Путин в Турция в четвъртък. Лично. Надявам се, че този път руснаците няма да търсят извинения", добави Зеленски, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп му каза да приеме незабавно предложението за преговори, отбелязва Ройтерс.

