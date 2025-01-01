Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна. Това съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс".

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп - много положителен и продуктивен. Поздравих държавния глава Тръмп за успеха му и за споразумението в Близкия изток, което успя да достигне, то е изключително постижение. Ако една война може да бъде спряна в един регион, то със сигурност и други войни могат да бъдат спрени - включително руската война", написа Зеленски.

Украинският лидер каза, че е информирал президента на Съединените щати за продължаващите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Оценявам неговата готовност да ни подкрепи. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", заяви Зеленски.

Той добави, че от страна на Русия трябва да има готовност да се ангажира с реална дипломация.

"Това може да се постигне чрез сила. Благодаря ви, г-н президент!", написа Зеленски.