Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес готовност да подаде оставка, ако това доведе до мир за Украйна или в замяна на членство на страната в НАТО, предаде Укринформ.

Държавният глава говори на форум в Киев. Когато бе запитан дали е готов да се откаже от поста си в замяна на мир за Украйна, Зеленски каза: "Да, ако това значи мир за Украйна, ако наистина трябва да напусна поста си, готов съм. Друг вариант е да заменим това за НАТО. Ако такива условия бъдат поставени, незабавно".

Той уточни, че не възнамерява да остане на власт за десетилетия. "Съсредоточен съм върху сигурността на Украйна днес, а не след 20 години. Не мисля да оставам на власт десетилетия", добави Зеленски.

🚨Zelensky has officially stated “Yes, I am ready” to step down as President in exchange for Ukraine's NATO membership or peace in Ukraine. pic.twitter.com/Uzg0SbCLpe