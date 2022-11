В украинското посолство в Мадрид е избухнала експлозия, при която е ранен един човек. Това съобщи вестник „El Mundo“.

Според източници на вестника експлозивите са били в пратка, която жертвата е получила. Пострадалият е откаран в болница.





The situation at the Embassy of Ukraine in Madrid, where an explosive device went off



According to media reports, it was in the letter. One employee of the diplomatic mission was slightly injured, he went to the hospital himself. pic.twitter.com/4tyOja74qF