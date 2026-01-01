Първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин, съобщи министърът на външните Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел в кулоарите на днешното заседание с колегите си от ЕС.

Имаме потвърждение и покана от канцлера Фридрих Мерц, първото посещение зад граница се планира да бъде в Берлин, каза министърът. Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика. В случая това е и въпрос на поканите, които са отправени към премиера. В първата седмица от встъпването си в длъжност той получи покани също от премиера Джорджа Мелони, президента Еманюел Макрон, председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Опитваме се да намерим начин, по който всички тези възможности да бъдат организирани. Посланието е ясно, не мисля, че е толкова важно коя е първата държава, добави Петрова.

"Една силна Европа е добре за България, но тя трябва да намери своята активна роля в ЕС, а не да бъде държава, която просто следва", каза тя пред журналисти.

Тя коментира, че е провела първа среща с външния министър на Северна Македония. "България има ясно изразена позиция, която вече не е двустранен въпрос. Ние очакваме да видим действия, които да покажат, че имат цялата политическа готовност да вървят по европейския път. България остава подкрепящ фактор, очакваме да видим силна дейност от тяхна страна по линия на договореностите, които са постигнати", каза още Петрова.

По време на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и сигурността. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на ЕС с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

В контекста на руската агресия срещу Украйна първите дипломати на ЕС ще поставят акцент върху постигнатия напредък в ключови области в предоставяната от Съюза подкрепа на Украйна, както и геостратегическото значение на присъединяването на страната към ЕС.