Учебен самолет на бангладешките военновъздушни сили се разби днес в сградата на училищно общежитие в северния квартал Утара на столицата Дака, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявления на военните и противопожарните служби.

По време на катастрофата в училището и колежа "Майлстоун" е имало деца, уточни агенцията.

A Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, of Chinese origin, crashed near the Milestone College campus in Uttara, #Dhaka. The pilot lost his life in the tragic incident. Initial reports indicate the aircraft was on a training mission. #Bangladesh #DhakaCrash pic.twitter.com/00eTiN3gQa