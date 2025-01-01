При обработени над 51% от гласовете на балотажа за кметове на 33 общини в Република Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ водят в 20 общини, на опозиционната СДСМ - в 3, а на коалиционния партньор в управлението на държавата, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 5 общини.

Кандидатите на водения от ДСИ Национален алианс за интеграция водят в две общини. Кандидатът на Съюза на ромите води в скопската община Шуто Оризари, а кандидатът на другия коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ, движението ЗНАМ, води в Куманово, където кандидат за пореден мандат е досегашният кмет Максим Димитриевски.

Според първоначалните изявления от щабовете на политическите партии изборите са били мирни и достойни. От ВМРО-ДПМНЕ обявиха, че очакват голяма победа, а от името на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) Арбер Адеми подчерта, че избирателният процес е повече от просто местна надпревара, определяйки го като „тест за политическия и морален характер на държавата“.

При обработени над 64% от бюлетините от избирателните секции в Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води с 61% от гласовете пред опонента си Амар Мецинович от Левица.

Избирателната активност в към 18:30 часа местно време, половин час преди края на изборния ден, е била 45,71%, а за Скопие, където също се гласуваше за кмет - 33,82%, съобщиха от Държавната избирателна комисия. Най-голяма е била избирателната активност в община Росоман - 45,7%, а най-ниска - в скопските общини с предимно албанско население Сарай и Чаир.