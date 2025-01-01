Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 5, 10, 20 и 50 евроцента. Миналата седмица тя показа и дизайнът за евромонетата със стойност 2 евро, както и дизайна на новите български монети от 1 евро.

Сега тя публикува снимки на още от монетите в профила си във Facebook. "Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", написа тя под снимките.

"Макар да трябва да се изчака още малко, за да влязат монетите в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види "красивият национален символ, избран от Българската народна банка (БНБ)", посочва Лагард.

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", посочва председателят на ЕЦБ.