Полицията във Великобритания може да започне да използва улични камери, за да разчита човешки емоции, идентифицирайки престъпници по очите им, гласа им или дори по походката им.

Вчера министрите започнаха обществено обсъждане на нововъзникващи технологии, които анализират движения и емоции и биха могли да помогнат за залавянето на престъпници, предотвратяването на самоубийства и откриването на изчезнали хора, пише DailyMail.

Министерството на вътрешните работи разглежда използването на технологии, които анализират тялото и неговите движения, за да извлекат информация за човека, като например емоционалното му състояние или действията му.

В рамките на десетседмично обсъждане гражданите са питани дали полицията трябва да има право да използва подобни технологии.

Митов: Изкуствен интелект може да обработва данните от общинските камери, ако се свържат с МВР

Като пример се посочва случай, при който CCTV камери на място, където често се случват самоубийства, могат да изпратят сигнал до полицейско управление, ако даден човек демонстрира рисково поведение.

Други технологии, които се разглеждат за полицейска употреба, включват разпознаване по глас и ирис.

Освен това полицията може да използва камери за видеонаблюдение, за да търси заподозрени чрез разпознаване на предмети като дрехи, чанти и обувки.

Британският премиер Киър Стармър настоява за разширено използване на камери за лицево разпознаване в цялата страна – в градове, по-малки населени места и дори в селата – и търси нова правна рамка за прилагането на тази технология. Ограничено лицево разпознаване вече се използва от няколко полицейски служби.

В хода на обсъждането гражданите са питани дали полицията трябва да има достъп до по-широки правителствени бази данни, включително снимки от паспорти и шофьорски книжки. Държавни служители работят с полицията по създаването на национална система за лицево разпознаване, която ще може да претърсва множество бази данни, сред които снимки от арести и имиграционни записи.

Закупуват над 13 000 нови боди камери за полицаите

По-рано тази седмица вътрешният министър Сара Джоунс заяви:

„Увереното, безопасно и последователно използване на лицево разпознаване и подобни технологии в значително по-широк мащаб изисква по-специфична правна рамка. Това ще гарантира, че правоохранителните органи могат да се възползват от възможностите на тази технология, като същевременно запазят доверието на обществото“.

Плановете будят нови опасения относно ерозията на гражданските свободи и следват други реформи на лейбъристите като цифровите лични карти и премахването на съдебните заседатели.

Бившият министър Дейвид Дейвис заяви, че технологията за разчитане на емоции все още е в етап на разработка. Според нея предоставянето на полицията достъп до правителствени бази данни би означавало, че Обединеното кралство ще се превърне в „държава на масово наблюдение, макар и не по име“.

Вчера Асоциацията на полицейските комисари изрази отделно притеснение за т.нар. ретроспективно лицево разпознаване – когато се претърсват записи от камери или видеозвънци след извършено престъпление.

„Тези технологии стават все по-инвазивни и напреднали. Ако трябва да спечелят доверието и подкрепата на обществото, те се нуждаят от надеждна и независима оценка преди внедряването им, осезаем контрол и отчетност пред гражданите, когато нещо се обърка“, заявиха отттам.