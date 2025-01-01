Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) заяви днес, че Израел е задържал тази сутрин на границата с ивицата Газа стоки от първа необходимост, включително спринцовки за ваксиниране на деца и бутилки с адаптирано мляко, предаде Ройтерс.

На фона на масовата си кампания по ваксиниране на деца организацията каза, че е изправена пред сериозни трудности при осигуряването на 1,6 милиона спринцовки и хладилници, захранвани от солари, в които да се съхраняват ваксините в Газа.

Спринцовките чакат разрешение от митниците от август, заяви УНИЦЕФ. "Израел смята, че както спринцовките, така и хладилниците, са с двойно предназначение и затова е толкова трудно да получим разрешенията и да минем проверките, а в същото време това са спешно необходими стоки", каза говорителят на УНИЦЕФ Рикардо Пирес.

Терминът "двойно предназначение" в случая значи, че според Израел това са предмети, които може да имат както гражданско, така и военно приложение.

Крилото на израелската армия, което отговаря за доставките на помощи за Газа, за момента не е отговорило на молбата за коментар. По-рано то заяви, че не ограничава доставките на храна, вода и медицински стоки. Също така, то обвини "Хамас", че краде хуманитарна помощ – обвинения, които групировката отрича.

УНИЦЕФ започна в неделя първия от трите кръга имунизации, с които има за цел да достигне до над 40 000 деца под 3-годишна възраст, които не са били ваксинирани срещу детски паралич, дребна шарка и пневмония.

В първия ден от кампанията са ваксинирани над 2400 деца.

"Кампанията по ваксиниране започна, но имаме още две серии и за тях ни трябват още материали", заяви Пирес.

УНИЦЕФ каза, че количеството хуманитарна помощ, допускано в Газа, е по-голямо, но някои стоки от жизненоважно значение продължават да бъдат спирани от израелските власти, включително 938 000 бутилки с адаптирано мляко и резервни части за камиони, които превозват вода.

"Това са почти 1 милион бутилки, които може да стигнат до деца, които страдат от различни нива на недохранване", заяви Пирес на брифинг в Женева.

Сключеното примирие в ивицата имаше за цел да позволи доставките на повече помощи в анклава, но хуманитарни организации многократно заявиха, че количеството не е достатъчно, за да покрие нуждите на разселеното и недохранено население.