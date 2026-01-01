Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е договорил днес с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган "нови стъпки", що се отнася до сътрудничеството в областта на сигурността, предаде Ройтерс.

Двамата се срещнаха в двореца "Долмабахче" в Истанбул.

"Политическата воля (за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността) е налице и че екипите ще финализират подробностите скоро", написа в "Телеграм" Зеленски след края на разговорите. Той поясни, че "това се отнася преди всичко за областите, в които (Украйна) може да подкрепи Турция: експертиза, технологии и опит".

Двамата са обсъдили също така възможностите за сътрудничество за съвместни проекти за газова инфраструктура и общо разработване на газови находища.

Турският президент каза, че страната му ще продължи да подкрепя преговорите между Украйна и Русия.

Зеленски и Ердоган обсъдиха подробности около мирните преговори в Истанбул

Турция придава голямо значение на морската безопасност в Черно море, даде да се разбере Ердоган след поредица атаки срещу кораби в този воден басейн. Той подчерта решаващото значение на сигурността на енергийните доставки.

Най-високопоставеният сътрудник на Зеленски, Кирило Буданов, междувременно заяви, цитиран от Ройтерс, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят в скоро време Киев.

Възможно е визитата да се осъществи малко след православния Великден, който се пада на 12 април, уточни началникът на канцеларията на украинския президент.

Буданов направи това изявление на фона на усилията за възобновяване на мирните преговори с Русия, които са в застой след избухването на войната в Персийския залив в края на по-миналия месец, отбелязва Ройтерс.

Мирните преговори ще бъдат на пауза до края на конфликта в Залива, каза, от своя страна, друг съветник на украинския президент - Михайло Подоляк, цитиран от Укринформ.

Той уточни, че разговорите са преустановени в политически и военен план, но продължават по хуманитарните въпроси.

По-късно тази вечер украинският президент се срещна и с вселенския патриарх Вартоломей, предаде още Укринформ.

Обсъдихме съдбата на украинските деца, страдащи заради руската агресия, както и развитието на Православната църква на Украйна, написа Зеленски във "Фейсбук".

Православната църква на Украйна бе призната от вселенския патриарх за автокефална през 2019 г., отделяйки се от влиянието на Московската патриаршия.