Украинските отбранителни сили унищожиха през измианалата нощ 71 руски дрона, а на шест места в страната бяха отчетени рекордни атаки, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили в приложението "Телеграм".

След 21 ч. снощи (и българско време) руските сили са изстреляли срещу украинската територия общо 86 дрона, 50 от които "Шахед", а останалите са били многоцелеви дронове "Геран" и няколко безпилотни летателни средства от друг тип. Те са пуснати от няколко района, близо до руските градове Курск, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск.

За отбиване на атаката украинската армия е използвала военна авиация, зенитно-ракетни установки и системи за радиоелектронна борба и дронове и мобилни огневи групи.

Предварителните доклади показват, че до 9 ч. тази сутрин военновъздушните сили са свалили или отклонили 71 дрона над Северна, Източна и Централна Украйна.

Петнадесет дрона са ударили целите си в шест района, докато на две други места са открити отломки от паднали дронове.