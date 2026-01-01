През изминалата 2025 година в Турция са родени 889 558 бебета, по данни на Генералната дирекция „Население и гражданство“ към Министерството на вътрешните работи. Съотношението между половете е почти наполовина, с малък превес за момченцата – 456 932 срещу 432 660 момиченца. Според статистиките най-популярните имена, дадени на бебетата през изминалата година, са Алпарслан при момчетата и Аля при момиченцата.

С името Аля (на турски се произнася Алия, Alya - бел.ред.) са кръстени 8953 момиченца, което е почти една десета от всички бебета.

Аля се казва главната героиня от култовия турски сериал „Далечен град“, който се излъчва и по българската телевизия. Това е драматична история за канадката Аля Албора, която остава млада вдовица и пристига в Мардин, родния град на покойния ѝ съпруг Албора в Югоизточна Турция, със сина си Дениз. Там обаче се озовава в капан и за да оцелее със сина си, е принудена да се бори с трудности и жестоки племенни порядки.

Сериалът е толкова популярен в Турция, че през изминалата година над 3 милиони туристи са се стекли в живописните градове Мардин и Мидят, недалеч от границата със Сирия, където се заснема сериалът. Към момента това е най-високо рейтинговият сериал на турската телевизия, излъчваща го, през последните 15 години, според рейтинговите агенции.

Според Съвета за турски език името Аля е с арабски корен и означава „възвишеност, величина“.

През 2024 г. първенството е държало името Дефне. Името е от гръцки произход и означава „маслинова клонка“. През 2025 г. е на второ място със 7873 носителки. На трето място, с 7892 носителки, е Гьокче – име от турски произход, което означава „синьо като небето, ярко и красиво“.

Зейнеп, Асел, Умай, Ася, Елиса, Дуру и Елиф също са сред популярните имена на родените през миналата година момиченца в Турция.

При момченцата на първо място по брой на новородените бебета е името Алпарслан, с което са кръстени 7651 деца. Преди това, през 2024 година, Алпарслан също е било най-популярното име при новородените момченца. Алпарслан е старинно име, което в наше време нашумя покрай възраждането на историческите произведения и сериали. Според историческите анали това е името на втория по ред султан на империята на селджуците и победител на армията на византийския император Роман IV Диоген при Малазгирт (Манцикерт) през 1071 година. Етимологичното значение е „храбър, смел и сърцат човек“.

Следват Гьоктуг, което има смисъла на чест и сила, с което са кръстени 6109 бебета, и Метехан – смелчага, храбрец, с 5492 момченца.

Юсуф, Керем, Миран, Йомер Асаф, Атлас и Йомер също са сред популярните имена през миналата година.