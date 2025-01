Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че компанията Microsoft води преговори за закупуване на TikTok и че би искал да види война на наддаване за приложението, предаде Ройтерс.

Тръмп и преди е заявявал, че е водил разговори с няколко страни за закупуване на TikTok и че очаква да вземе решение за бъдещето на приложението в рамките на следващите 30 дни. Платформата, която има около 170 милиона американски потребители, за кратко беше изключена точно преди да влезе в сила законът, изискващ от ByteDance, нейната компания-майка, да я продаде или TikTok да бъде забранен в САЩ.

След встъпването си в длъжност на 20 януари Тръмп подписа указ, с който отложи със 75 дни прилагането на закона, който беше въведен, след като американски служители предупредиха, че има риск от злоупотреба с данните на американски граждани от страна на ByteDance.

Microsoft is in talks with TikTok to acquire it, according to Donald Trump



If that happens, TikTok will be back in India, Modi will lift the Ban 🙌



pic.twitter.com/OZPpSgYbIE