Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отворен за възможността технологичният милиардер Илон Мъск да купи приложението за кратки видеоклипове TikTok, ако Мъск иска да го направи, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти.

"Ще съм готов, ако той иска да го купи", каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос относно сделката. По-рано американският президент подписа указ, който отложи със 75 дни прилагането на забраната на приложението TikTok в САЩ.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he is open to Elon Musk buying TikTok. pic.twitter.com/NVJKQLi45O