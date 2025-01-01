Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на Международната среща на върха за мир в Газа в Шарм ел Шейх, че войната между Армения и Азербайджан е вече спряна, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

Въпреки че фокусът на срещата в Египет беше декларацията за примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници и палестинските затворници, в изказването си Тръмп припомни срещата, проведена на 8 август в Белия дом с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев:

"Те воюваха 31 години. В Овалния кабинет Пашинян и Алиев седяха един срещу друг, а след едночасов разговор вече се прегръщаха. Сега са приятели и се разбират помежду си. Искам да им благодаря и на двамата, това е наистина невероятно".