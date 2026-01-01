Две деца с велосипед пострадаха след удар в кола в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 февруари - от село Тулово към Мъглиж, на пътен възел "Мъглиж".

Автомобилът е шофоран от 27-годишен водач, а децата са момче и момиче - на 15 и 14 години.

Момчето и момичето са откарани в Спешен медицински центърСтара Загора, като момчето е настанено за наблюдение - без опасност за живота, а на момичето е освободено.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като са отчетени отрицателни резултати.