От 16 февруари 2026 г. в подземните паркинги при две от метростанциите в София - „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“, се преустановява услугата „Паркирай и пътувай“. Причината е, че вместо по предназначение, с паркингите се злоупотребявало и се ползвали от работещи в съответните райони, които освен това не ползвали градския транспорт.

Според обявеното по заповед на кмета Васил Терзиев двата паркинга вече няма да изпълняват функцията на буферни, а ще работят при следните режими:

• Почасово паркиране (според утвърдената тарифа);

• Предплатен абонамент (месечен, 6-месечен или 12-месечен).

Освен това, от 1 март 2026 г. влизат в сила нови, по-ниски цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при метростанция „Джеймс Баучер“:

• Месечен абонамент: 140 евро с включено ДДС (стара цена: 184 евро);

• Отстъпка за 6-месечен абонамент: 5% при предплащане;

• Отстъпка за 12-месечен абонамент: 10% при предплащане.

Административна такса:

При издаване или подновяване на билет от терминал или електронна карта на приносител се заплаща такса за администриране в размер на 10 евро (11,95 лв.) с включен ДДС, гласи още съобщението, разлепено от името на ЦГМ.

В сайта на центъра липсва подобно съобщение. На обявения за връзка с ЦГМ телефон потвърдиха, че паркингите ще работят вече само с почасово паркиране и с абонамент.

Функцията „Паркирай и пътувай“ остава валидна и приложима за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при МС „Бели Дунав“ – „Връбница“ (128 места), МС „Бели Дунав“ – „Надежда“ (349 места), при „Цариградско шосе“ (1253 места) и при МС „Бизнес парк“ (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.

Междувременно от Столичната община излязоха със съобщение, че се прекратява „установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“. Решението е било взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

„Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка“, обясни заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, цитиран от пресцентъра на СО. По думите му не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране.

Паркингът при „Джеймс Баучер“ разполага с 577 места, а този при „Стадион Васил Левски“ – със 193 места. Двата паркинга, разположени на натоварени локации в близост до центъра, почти не се използвали по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно били заети едва около 50 автомобила дневно.

Голяма част от заемащите места автомобили били на работещи в района лица, които използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени били и случаи на масово и едновременно валидиране на по 10-15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.