Очаква се да бъдат повдигнати обвиненията на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете. Според разследващите, такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби – в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

Според информация на NOVA имало още един адрес в Свищов, на който са живели мъжът и жената. Съседите не са предполагали, че там отново са се извършвали ритуални убийства, а една от стаите е превърната във филмово студио с египетски декор. Там собственичката на апартамента лично е записвала видеата, откъдето идва и прозвището й "Царицата на мъченията".

"Учудих се като чух за случая. Живееха си хората съвсем спокойно. Разбрах като взимаха видеата и казаха, че са записвали такива неща", разказа съсед на обвиняемите.

От сайвант до „студио“ за насилие: Мъж и жена са арестувани за клипове с мъчения над животни

За подобен случай съдят други мъж и жена от Перник. По последна информация двата случая имат връзка помежду си.

През декември миналага година Софийският градски съд проведе заседание по делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за мъчение на животни. Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт срещу двамата през ноември. Те са обвинени в сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. Сашова и Георгиев са заснели - от март 2023 г. до декември 2024 г. множество видеофайлове за разпространение и сред международна аудитория срещу заплащане в размер от 130 до 700 евро. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март 2025 г. Оттогава те са в ареста.

Друг случай също потресе българското общество и предизвика вълна от недоволство. Лекар, работещ във ВМА, прегази с личния си автомобил 14-годишното куче Мая, излизайки от гараж в квартал “Разсадника”. Заради причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

На специализанта д-р Ненад Цоневски му бе наложена парична гаранция от 5000 лева. Той бе отстранен от работа и бързо напусна страната след инцидента. Жестокоста, проявена от медицинско лице, доведе до редица протести.