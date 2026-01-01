САЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза днес американският президент Доналд Тръмп в интервю за Канал 12 на израелската телевизия, предаде Ройтерс.
"Или ще постигнем сделка, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно", заяви Тръмп.
Ройтерс: Силите на САЩ в Катар са монтирали ракети „Пейтриът“ върху мобилни установки
Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток, съобщи израелският телевизионен канал.
Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната, отбелязва Ройтерс.