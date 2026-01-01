САЩ и Иран започват днес в Оман сложни преговори за иранската ядрена програма, а несъгласията около дневния ред – най-вече за иранската програма за разработване на ракети – предполагат трудно постижим напредък, на фона на надвисналата заплаха от избухване на война, предава Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, заяви в сряда, че макар и двете страни да са заявили готовност да възобновят дипломатическия диалог помежду си по дългогодишния спор за ядрената програма на Иран, Вашингтон иска да подложи на обсъждане и други въпроси, които включват ракетната програма на Ислямската република, подкрепата за въоръжени групировки в региона и „отношението към собствения им народ“.

Иран, от своя страна, заяви, че желае разговорите между външния министър на страната Абас Арагчи и американския специален пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да се концентрират единствено върху ядрения въпрос.

Арагчи публикува днес изявление в социалната мрежа „Екс“, в което заяви, че „Иран започва дипломатически диалог с отворени очи и без да е забравил изминалата една година. Започваме разговорите добросъвестно и заемаме ясна позиция. Поетите ангажименти трябва да се изпълняват“.

„Обещанията трябва да бъдат спазвани. Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно“.

САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни, включвайки се в последните етапи на продължилите 12 дни израелски бомбардировки. Техеран заяви, че оттогава иранската дейност за обогатяване на уран е преустановена.

На фона на струпването на кораби на Военноморските сили на САЩ край бреговете му иранското ръководство продължава да се опасява, че американският президент Доналд Тръмп може все пак да изпълни заплахите си и да нанесе удари по Ислямската република.

Струпването на военни сили на САЩ, които Тръмп определи като огромна „армада“, дойде след кървавото потушаване на протестите в Иран през изминалия месец, нагнетявайки напрежението между двете страни.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред журналисти вчера, че Доналд Тръмп се стреми да установи дали сделката е възможна, като в същия момент отправи и предупреждение.

„Докато тези преговори се провеждат, бих искала да напомня на иранския режим, че президентът разполага с много други възможности, отвъд дипломацията, като върховен главнокомандващ на най-силната армия в историята на света“, добави тя.

Тръмп предупреди, че ако не бъде постигната сделка, може да се случат „лоши неща“, засилвайки натиска върху Ислямската република, което доведе до взаимни заплахи за въздушни удари.

Иран предупреди, че ще отговори твърдо на всеки военен удар и напомни на съседните страни, на чиито територии са разположени американски военни бази, че ако бъдат замесени в нападението, те също може да се превърнат в мишени.

Темата коментира и старши сътрудникът в мозъчния тръст със седалище във Вашингтон „Фондация за защита на демокрациите“ Едмънд Фитън-Браун. „Много е трудно да си представим иранците да отстъпят до такава степен, че САЩ да могат убедително да заявят постигането на пробив в преговорите. И затова смятам, че е по-вероятно да има военен конфликт, отколкото да няма“, заяви Браун.