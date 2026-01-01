Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия законодател от Флорида Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик на Съединените щати в България. Това става ясно от публикация на сайта на Белия дом.

Номинацията на 59-годишния Холдър вече е изпратена в Сената на САЩ, който трябва да я одобри, преди назначението да стане официално.

Дъглас Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия и е бил част от Камарата на представителите на щата Флорида в продължение на осем години. Той е завършил политически науки в щата Тенеси и има опит и в частния бизнес.

Ако кандидатурата му бъде утвърдена, Холдър ще поеме поста близо година и половина след оставката на досегашния американски посланик в България Кенет Мертен, който напусна поста през януари 2025 година.

Оттогава позицията на посланик на САЩ в София остава вакантна.