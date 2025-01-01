Ключова и дори съдбовна среща се проведе в Белия дом между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

Украинският лидер пристигна в Белия дом, за да разговаря с американския президент и други европейски лидери за войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Тръмп посрещна Зеленски на входа на западното крило на Белия дом. Тръмп вдигна юмрук, когато автомобилът със Зеленски спря, а след това стисна ръката на госта си.

На въпроса на репортер какво послание ще отправи към украинския народ, американският президент отговори: "Обичаме ги". След това той и Зеленски влязоха в сградата, където започнаха дългоочакваните разговори за прекратяване на войната с Русия.

Акценти и ключови моменти от срещата Тръмп-Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.

Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение. „Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.

„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна посочи, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс.

„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.

Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.

Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат. „Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини“, заяви Тръмп.

Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.

„Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.

„Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще говори с руския си колега Владимир Путин след срещата със Зеленски и пристигналата там група европейски лидери, предаде Асошиейтед прес.

Руският президент "очаква обаждането ми, след като приключим тази среща" със Зеленски и групата европейски лидери.

Тръмп и Путин се срещнаха лично в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната, припомня АП.

По-рано европейските лидери пристигнаха в Белия дом за срещата, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Зеленски с надежди за мир

Преди срещата Зеленски заяви, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, предаде Ройтерс. След срещата Зеленски отбеляза в "Телеграм": "Благодарим ви за срещата и за съвместната работа с нашия екип. Днес президентът Тръмп покани Украйна и други европейски държави във Вашингтон. За първи път срещата е в такъв формат - тя е много сериозна", предаде думите му УНИАН.

Украинският лидер подчерта, че когато става въпрос за мира в една европейска държава, това засяга всички в Европа и че той има готовност да "работи възможно най-продуктивно" за прекратяване на войната в Украйна и за изграждане на надеждни гаранции за сигурност.

Зеленски припомни и продължаващите руски удари по украински градове, вследствие на които са загинали две деца, а десетки хора са ранени.

"Обсъдихме ситуацията на бойното поле, силните ни дипломатически възможности - Украйна и цяла Европа заедно с Америка. Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да може мирът наистина да стане факт", обобщи украинският президент.

Тръмп: Голям ден в Белия дом, никога толкова евролидери не са били тук по едно и също време

Големият ден в Белия дом

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс.

"Да видим какви ще са резултатите", се казва в публикация на Тръмп онлайн.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.

