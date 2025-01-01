Йоргос Мазонакис беше изписан от психиатричната клиника „Дромокаетеио“ днес сутринта след пет дни хоспитализация, съобщи lifo.gr.

През цялото време на престоя си в болницата известният певец е поддържал постоянна връзка с адвоката си, с когото планира следващите си лични и правни стъпки.

Приемът му в психиатричната клиника беше извършен без неговото съгласие - по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му, на 14 август. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание.

„Временният ми престой тук, в „Дромокаетеио“, се случи без да бъда попитан и без мое знание. Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен за себе си или за другите. Имаше позорна режисура зад това изпитание. Благодаря ви от дъното на сърцето си – на фенове, сътрудници, приятели, на предприемачите от Fever – за безрезервната подкрепа, за помощта и за любовта, която ми показвате в този труден личен момент. Чувствам се благодарен и ви обещавам, че скоро ще бъда близо до вас“, заяви Мазонакис пред телевизионния канал Star.

В събота, 16 август, близки на певеца заявиха, че „за тях значение имат неговото здраве и животът му, а всичко друго не ги засяга“.

„За нас, семейството на Йоргос, значение имат неговото здраве, безопасност и живот. Всичко останало не ни засяга, не ни докосва, не го коментираме. Със сигурност не може да бъде поле за противопоставяне. Когато отмине опасността за живота му, тогава всеки трети може да прави изявления, да изразява позиции и да подкрепя всичко, което смята, че ще го направи близък и обичан“, гласи позицията им.