Потушен е пожарът край петричкото село Самуилово, каза за БТА кметът на селото Кирил Стоянов. По думите му огънят е възникнал след падане на гръмотевица в района. Информацията са потвърдили трима души, които са се намирали в района на пожара.

Засегната е площ около десет декара със сухи треви и храсти. Една пожарна от Петрич, два екипа на аварийно звено-Петрич и пожарникари от Благоевград са съдействали за овладяването на огъня.

По-рано възникна пожар край петричкото село Капатово. Заради силният вятър огънят се разрасна бързо, но в рамките на около два часа беше овладян и ликвидиран, каза главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН). Над 30 души участваха в потушаването на огъня. В момента засегнатата от огъня територия се наблюдава.