Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.