Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да пристигне последен. Той заяви днес, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

По-рано Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, предаде Ройтерс. След срещата Зеленски отбеляза в "Телеграм": "Благодарим ви за срещата и за съвместната работа с нашия екип. Днес президентът Тръмп покани Украйна и други европейски държави във Вашингтон. За първи път срещата е в такъв формат - тя е много сериозна", предаде думите му УНИАН.

Украинският лидер подчерта, че когато става въпрос за мира в една европейска държава, това засяга всички в Европа и че той има готовност да "работи възможно най-продуктивно" за прекратяване на войната в Украйна и за изграждане на надеждни гаранции за сигурност.

Зеленски припомни и продължаващите руски удари по украински градове, вследствие на които са загинали две деца, а десетки хора са ранени.

"Обсъдихме ситуацията на бойното поле, силните ни дипломатически възможности - Украйна и цяла Европа заедно с Америка. Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да може мирът наистина да стане факт", обобщи украинският президент.

Тръмп: Голям ден в Белия дом, никога толкова евролидери не са били тук по едно и също време

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс.

"Да видим какви ще са резултатите", се казва в публикация на Тръмп онлайн.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.

