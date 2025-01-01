Иранският президент Масуд Пезешкиан пристигна в Армения на официално посещение, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Той бе посрещнат на международното летище "Звартноц" в Ереван от арменския вицепремиер Мъхер Григорян.

По време на посещението си в Ереван иранският президент ще участва утре в арменско-иранския бизнес форум. Иранските държавни медии съобщиха, че след визитата си в Армения Пезешкиан ще посети Беларус.

По-рано президентът на Иран заяви, че предстоящите му посещения в Армения и Беларус ще бъдат насочени към засилване на ролята на иранските частни компании и към развитие на вече сключените споразумения, особено в областта на съвместните инвестиционни проекти.