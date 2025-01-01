В части от селата Дреновец, Тополовец и Динково, които са в близост до река Лом, няма вода, каза кметът на община Ружинци Александър Александров. В участък между селата Динково (в община Ружинци, област Видин) и Крива бара (в област Монтана) реката е пресъхнала, няма водни маси, съобщи той по време на днешното заседание на Общинския съвет.

По думите му Общината е информирала компетентните институции и е изпратено искане за освобождаване на водни маси от язовир Дреновец. Очаква се решение на Басейнова дирекция – Плевен.

Александров информира общинските съветници, че в Община Ружинци са получени сигнали за хора, които бедстват без вода. Подводните маси са плитки към този момент и не могат да захранят източниците, които се използват за стопанствата. Това е свързано с прехраната и препитанието им, жизнено важно е за поенето на животните, които отглеждат, обясни той.