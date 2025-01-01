По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари - юни 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 848 млн. евро, съобщава БНБ.

Това е 0,8 процента от прогнозния БВП, по-малък с 31,4 млн. евро (3,6 процента) спрямо този за същия период на миналата година (положителен поток от 879,4 млн. евро, 0,8 процента от БВП). През юни потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. евро, при отрицателен поток от 69,3 млн. евро за юни 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. евро (0,2 процента от БВП), при 541,6 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на 2024 г. През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. евро, при положителна стойност от 93,3 млн. евро за юни миналата година.