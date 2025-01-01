Вандалски акт срещу музея в Пазарджик, Хвърляха яйца и стъклени бутилки по сградата на културната институция.

Във връзка с проявения вандализъм ръководството на институцията остро осъжда тази недопустима постъпка. Актът на посегателство върху културна и обществена собственост не е просто посегателство върху една сграда - той е посегателство срещу паметта, историята и духовността на целия град.

Музеят е призван да съхранява и предава културното наследство на бъдещите поколения. Всеки опит за неговото поругаване е удар срещу вековната идентичност на Пазарджик и България, които в крайно недостатъчни условия всеки ден се опазват от неуморни хора, които милеят за това културата все пак да може да се съхранява в града ни.

В същото време подчертаваме, че решението на Общински съвет да върне на музея неговата изложбена зала представлява правилна и изключително значима мярка. В продължение на повече от три десетилетия това помещение бе лишено от първоначалното си предназначение и използвано за търговски цели. Сега една дългогодишна неправда е поправена – зала, създадена за култура и духовност, се завръща в своето истинско призвание.

Възстановяването на изложбеното пространство е от огромно значение. То ще позволи не само съхраняването, но и активното представяне на културното и историческо богатство на Пазарджик.

В залата ще бъдат организирани постоянни и гостуващи изложби, ще бъде създаден кът за деца с иновативни образователни програми и ще бъде обособен туристически информационен център, който да подпомага развитието на Пазарджик като културна и туристическа дестинация.

А това е ключова стъпка и към директна възможност да се промотира всичко, с което разполагаме като богатство в града пред туристи, които да посещават града ни и да създават добавена стойност.

Решението на Общинския съвет има и ключова защитна роля - премахва се реална опасност за фондохранилищата на музея, където се съхраняват над 38 000 движими културни ценности. Досегашното функциониране на пицария с кухня в непосредствена близост до тях години наред създаваше сериозен риск за сигурността на безценни експонати.

Регионален исторически музей изразява удовлетворение и признателност за проявената далновидност на местната власт. "Считаме, че този акт е важен пример как общността и институциите могат да обединят усилия в защита на културното наследство.

Убедени сме, че държавата и общината ще продължат да подкрепят развитието на музея като стратегически културен и туристически център, достъпен и полезен за всички граждани и гости на града", се казва в позиция на културната институция..

Прокуратурата води разследване по случая.