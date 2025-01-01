Пожарът над старозагорския квартал "Три Чучура-север", който възникна в следобедните часове, е локализиран. Това съобщи секретарят на Община Стара Загора Николай Диков в своя профил във Фейсбук.

"Пожарът над квартал "Три Чучура-север е локализиран. Благодарение на екипите на пожарната, доброволците и благоприятните климатични условия, огънят бе овладян своевременно. Ситуацията е под контрол", написа Диков.

Отмениха частичното бедствено положение заради пожара край Стара Загора

Припомняме, че вчера възникна пожар в местността Седми километър край Стара Загора. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобазата в Крумово.

Във връзка с пожара беше обявено частично бедствено положение, което бе отменено от Община Стара Загора по-рано днес, а Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за палеж по непредпазливост.